Фото, видео: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru;

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Обучают ли боевиков на Украине должным образом перед отправкой на поле боя?

Многие подразделения Вооруженных сил Украины состоят из преобладающего числа бывших заключенных. Об этом рассказал военнопленный ВСУ снайпер Виталий Гурин в видео, распространенном Минобороны России.

«Когда меня прислали в армию, 80% (оказались. — Прим. ред.) бывшими заключенными… Я в оружии не соображаю, я ранее не военный, не служил по причине судимости за кражу», — рассказал он.

Гурин уточнил, что сидел за кражу видеомагнитофона. При этом на тыльной части шеи у него имеется татуировка в виде орла с нацистской свастикой. Сам же снайпер армии Украины заявил, что не нацист и набил изображение, когда сидел в тюрьме.

Военнопленный также рассказал, что подготовка была плохая, боевиков обучали только стрельбе из разного оружия, а на передовой они копали окопы. После их отправили на удержание опорного пункта Украины с иностранными наемниками, которые позднее оставили боевиков.

Также выяснилось, что цена вопроса перевода желающих из ВСУ в тыл составляет 100 тысяч гривен (более 255 тысяч рублей. — Прим. ред.).

Во время штурма Гурин вместе с сослуживцами получил ранение от разрыва боеприпаса, сброшенного дроном. Потом ВС РФ предложили им сложить оружие и эвакуировали согласившихся в безопасное место. Теперь же снайпер армии Украины благодарит российские военных за достойное отношение.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

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После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали роковую ошибку боевиков ВСУ.