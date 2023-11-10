Это смертельно? Почему женщины испытывают боль после секса
Гинеколог Пачковская назвала анатомические особенности одной из причин цистита
Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya
У некоторых девушек появляются неприятные ощущения после полового контакта — в чем причина этого?
Бывает такое, что после полового акта девушки начинают испытывать боль. Издание «Страсти» узнало у врача акушера-гинеколога Ольги Пачковской, с чем это может быть связано.
Оказалось, что такой симптом говорит о цистите. Доктор сообщила, что в 90% случаев заболевание возникает после полового акта.
«Он может случиться в начале половой жизни, при смене полового партнера, при изменении анатомии в следствии родов и даже в менопаузу. Связан этот вид цистита непосредственно с анатомией мочевого пузыря и уретры у женщин», — объяснила врач.
Гинеколог также назвала факторы риска, среди них — инфекции мочевыводящих путей, которые выявили до 15 лет, многочисленные секс-партнеры, барьерная контрацепция. Также опасность нависает над женщинами, которые занимаются сексом более трех раз в неделю во время менопаузы.
Еще проблема может крыться в анатомических особенностях тела. В таком случае может помочь только хирургическое вмешательство.
Ранее 5-tv.ru называл пагубную привычку, которая может привести к женскому бесплодию.