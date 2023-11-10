«Слава богу»: первые россияне начали покидать сектор Газа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Khaled Omar; 5-tv.ru

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Всего в нашем списке — около тысячи человек, в том числе 300 детей.

Первые 85 граждан России могут покинуть сектор Газа уже сегодня. Об этом сообщили в Управлении погранпереходов палестинского анклава.

А те, кто эвакуируется, уточнили «Известиям», что пункт пропуска на границе с Египтом должен был открыться еще час назад. Но сколько именно займут все процедуры — непонятно. Одна из россиянок также рассказала, что вынуждена бежать вместе с супругом и двумя детьми, потеряв в секторе Газа практически все.

«Мы, слава Богу, живы, хорошо, но наш дом, конечно, нету дома у нас. <…> Очень плохо телефон работает, никак не можем дозвониться и тоже просить родственников, подвозить очень опасно», — говорит Надя Шаат.

До этого для того, чтобы ускорить процесс, замглавы МИДа Михаил Богданов встретился с послом Израиля. Были опасения, что эвакуация наших граждан может затянуться на две недели, хотя российская сторона подготовила документы на выезд одной из первых.

Пункт пропуска уже успели пройти больше 500 американцев и представителей других стран. Всего в нашем списке — около тысячи человек, в том числе 300 детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова заявила о блокировании эвакуации россиян из Газы.