Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Создание вина в России — целая наука! Ученые делают все возможное, чтобы российские марки всегда выигрывали у западных. Клиенты — рады!

Развитие винной культуры в стране обсуждают на Российском винодельческом форуме. Участники встречи, среди которых известные производители и эксперты, отмечают актуальные тренды. Один из них — растущая год от года популярность отечественных марок. В Минпромторге даже предложили ввести обязательную квоту на наше вино в меню ресторанов. Корреспондент «Известий» Николай Иванов оценил перспективы винного рынка.

«Утро надо начинать…» с шампанского. Конечно же, от «Нового Света»!

«Все было банально забито французскими производителями, испанскими. Я считаю, что некоторые сорта не просто делают конкуренцию, а гораздо приятнее», — отмечает Сергей Завгородний.

… а продолжить можно «Массандрой».

«У нас мускат. Очень вкусные, ароматные», — подчеркнула винный эксперт Наталья Куликова.

Легендарный сомелье Артур Саркисян показывает, как отличить качественное вино на примере Инкермана Special Reserve из трех сортов винограда — бастардо, мерло и саперави.

«Нужно посмотреть, чтобы вино не было тусклым, блестело, должен быть здоровый цвет. Настолько мастерски получилось вино, сделав один глоток получаешь взрыв фруктовый», — пояснил специалист.

Согласно последним опросам, более половины россиян считают наше вино качественнее импортного. Да и вкусы — меняются.

«Сейчас россияне все чаще делают выбор в пользу сухих вин. Тенденция последних лет. Это индикатор осознанного потребления. Благо, что наши виноделы предоставляют продукцию на любой вкус», — рассказал Николай Иванов.

На винодельческом форуме — концентрация профессионалов. Именно здесь задают вектор — как будет развиваться отрасль в ближайшие годы.

«Когда ты выпускаешь продукцию, которую невозможно сравнивать, ну условно с эталонными мерло или каберне совиньон, у тебя, конечно, возникает преимущество. Поэтому предполагаю, что будущее российского виноделия именно за автохтонными сортами», — добавил генеральный директор АО «Мое вино» Арсен Карапетян.

Виноделы работают в тандеме с учеными из Курчатовского института — все по науке!

«Мы умеем выделять дрожжи с конкретного терруара для конкретного вина и сорта этой местности. То есть это такая вещь, которую делают коллеги на Западе достаточно успешно и нам сюда продают», — подытожил начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Федосов.

Поэтому зависимость от импорта минимальна. Настоящий прорыв: уже сейчас 52% тихих вин в ритейле и до 68% игристых — это российские производители. В прошлом году урожай был рекордным, в этом — показатели отличаются.

«Надеюсь, что по итогам года будет 103 тысяч гектар насаждения. Несмотря на то, что у нас снизились объемы производства винограда, там был запас определенный сформированы, объема производства вина у нас не сильно понизится», — поделился мнением глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Поэтому виноградари и виноделы — думают исключительно о развитии. У Инкермана — новые оттенки.

«Мы начинаем смешивать различные сорта винограда. Вот здесь вот бастардо, мерло, саперави. Бастардо — удивительный сорт винограда, и наши виноделы работают с ним. Добавили к нему мерло, и получилось удивительное сочетание вин», — подчеркнул начальник отдела развития бренда Инкерман Александр Черный.

«Массандра» запускает линейку сухих вин. Хотя раньше винодельня была популярна десертными и креплеными.

«Мы привезли образцы, которые, скажем так, будут символизировать в ближайшем будущем новую «Массандру», обновленную «Массандру». Мы видим также свое развитие и в производстве сухих вин, натуральных сладких вин при сохранении естественной классической линейки», — сказал главный винодел АО «ПАО «Массандра» Александр Якименко.

«Новый свет» — после расширения — будет выпускать 5 миллионов бутылок в год.

«Большая сфера будет задействована в области нового оборудования, новых зданий, и конечно же, здесь же рядом будет идти и туристический комплекс, который поможет нам больше знакомить российских потребителей с качественным продуктом», — поделилась гендиректор АО «ЗШВ «Новый свет» Татьяна Максимова.

Тем более «терруары» — особенности почв и климата в Крыму и Краснодарском крае — неповторимы.

«Считаем наш терруар поистине уникальным, такого сочетания уникальных почв, сочетание гористых, холмистых местностей, горной реки, которая с нами соседствует, опять же черное море», — добавила бренд-амбассадор «Винодельня Криница» Ольга Скурихина.

«Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие вина», — говорил Гете. Наши виноделы делают ставку на отечественные уникальные сорта. В конце концов, ученые Курчатника доказали: российские автохтоны — древнее западных.