«Это был не я»: Байден рассмешил публику шуткой про свои падения

Джо Байден пошутил про свои вечные падения и очень рассмешил публику

Фото: Reuters / LEAH MILLIS

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Президент США вывел самоиронию на максимум и устроил «прожарку» над самим собой. Как он пошутил?

Президент США Джо Байден смог удачно пошутить и этим рассмешил толпу. Политик выступал в Иллинойсе. В зале, по всей видимости, кто-то упал и раздался громкий звук. Президент тут же обратился к журналистам и успокоил их своей самоироничной шуткой.

«Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я», — заявил глава государства.

Слова Байдена опубликовали на YouTube-канале Forbes Breaking News. Публика хорошо восприняла самоиронию Байдена и начала аплодировать президенту. Затем глава США изобразил потерянность и попытался уйти в неизвестном направлении. Такие действия вызвали еще больше оваций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден снова чуть не упал на трапе самолета. На этот раз все произошло в Детройте. На кадрах видно, как глава Белого дома споткнулся, но сохранил невозмутимое лицо. Ему удалось не свалиться, крепко взявшись одной рукой за поручень. Когда Байден вновь нашел равновесие, то продолжил спуск.