Впервые. Израиль применил в бое внеатмосферную систему ПРО для перехвата ракет

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На что способен этот комплекс? Почему власти Израиля сначала умолчали о его применении?

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые успешно применило систему противоракетной обороны «Хец 3» («Стрела 3»). Об этом заявило военное ведомство страны.

«Девятого ноября перехватчик системы ПРО „Хец 3“ был впервые успешно запущен для боевого применения. Система эффективно перехватил цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что это был первый оперативный перехват, который осуществила система «Хец 3» с момента ее развертывания в 2017 года.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Напомним, в четверг, 9 ноября, ЦАХАЛ сообщал о перехвате ракеты, которая была запущена из Йемена по Израилю. При этом армия не информировала о применении системы «Хец 3». Также Израиль заявлял о ликвидации нескольких главарей ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль начал активные боевые действия в Дженине, расположенном на севере Палестины на западном берегу реки Иордан. ЦАХАЛ атаковали город и лагерь беженцев, военное руководство заявило, что идет борьба с террористами с использованием беспилотников, но детали сообщить отказалось.