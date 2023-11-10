Есть у многих: названы неочевидные симптомы рака поджелудочной железы

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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На что стоит обратить особое внимание?

Врач-онколог Валерий Егиев назвал неочевидные симптомы рака поджелудочной железы — так, указывать на онкологию могут резкая потеря веса и желтуха. Об этом сообщает издание РИАМО.

Для того, чтобы определить, есть ли у вас данный недуг, нужно сделать УЗИ и КТ с контрастированием сосудов. Врач объяснил, что при раке поджелудочной из протоков или железистых клеток может развиться злокачественная опухоль.

Также нельзя игнорировать желтуху — если болезнь сопровождается болевыми ощущениями в правом подреберье, это говорит о двойной опасности. Также «звоночками» могут стать резкая потеря веса и темный цвет мочи.

Егиев призвал регулярно проходить медицинские обследования. А для того, чтобы точно поставить диагноз, следует сделать биопсию.

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