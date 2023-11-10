Прорыв в медицине: врачи провели первую в мире пересадку целого глаза

В США впервые в истории провели пересадку человеку целого глаза

Фото: www.globallookpress.com / Zhang Chaoqun

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Сможет ли пациент видеть новым глазом, пока неизвестно.

Американские хирурги впервые в истории медицины пересадили человеку глаз. Об этом сообщило агентство Reuters.

Пациентом является 46-летний военный ветеран из Арканзаса. Однажды мужчина случайно прикоснулся к высоковольтному проводу. В результате удара током он лишился левого глаза, руки, зубов, а также части лица.

В операции, которая прошла еще в мае этого года, принимали участие 140 хирургов, медсестер и других специалистов. А само врачебное вмешательство длилось 21 час. До этого момента медикам удавалось успешно пересадить лишь роговицу.

«Сам факт того, что мы пересадили глаз, является огромным шагом вперед», — отметил глава команды врачей Эдуардо Родригес.

Сможет ли пациент видеть новым глазом, пока не сообщается. Однако новый орган демонстрирует «удивительные признаки здоровья». По словам врачей, данная операция открывает множество новых возможностей в медицине.

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