В Мадриде выстрелили в лицо бывшему вице-президенту Европарламента

Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

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Кому перешел дорогу политик? И в каком он находится состоянии?

В Мадриде неизвестные выстрелили в лицо бывшего вице-президента Европейского парламента Алехо Видаль-Квадраса, сообщает Reuters.

По данным агентства, инцидент произошел в районе Саламанка в центре города. Двое преступников подъехали к 78-летнему политику на мотоцикле и выстрелили в него. После быстро скрылись.

Видаль-Квадрас был экстренно госпитализирован. Пуля прошла сквозь его челюсть. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Мотив нападения правоохранителями пока не установлен, сами преступники также не пойманы.

Видаль-Квадрас был вице-президентом Европарламента с 2009 по 2014 год. Он также возглавлял правоцентристскую Народную партию Каталонии.

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