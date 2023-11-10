В Подмосковье раскрыли дело серийного душителя пенсионерок

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Преступник вымогал у жертв деньги. Если они шли наперекор — он лишал их кислорода.

Завершено расследование дела в отношении преступника, который душил пожилых жительниц в Подмосковье. Об этом «Известиям» сообщил следователь по особо важным делам ГСУ СК России по Московской области Михаил Лисс.

Мужчина орудовал в 2020–2022-х годах. Он нападал на пенсионерок в окрестностях Раменского, Орехово-Зуево и многих других населенных пунктов. По версии следствия, он напал на как минимум 13 пенсионерок, две из них были задушены.

«Находил пожилую женщину и либо угрожал ей применением насилия, после чего ему отдавали деньги, либо, если получал отказ, то начинал душить», — отметили в СК.

Полиции удалось установить личность злоумышленника в прошлом году. Передвижения мужчины, владевшего автомобилем Lada Kalina, удалось отследить с помощью системы «Поток».

Ему вынесли обвинение в убийстве, покушении и других преступлениях. Известно, что мужчина уже был неоднократно судим.

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