В России создали инновационную систему оценки футболистов: кто лучше?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Она позволяет на языке цифр оценить способности и перспективы молодых спортсменов.

В России станет больше талантливых футболистов. Специалисты Сеченовского университета разработали специальную платформу, которая позволяет на языке цифр оценить способности и перспективы молодых спортсменов.

Причем сделать это можно прямо онлайн. Как работает система, выяснил корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Так, 13-летний Федор внимательно слушает тренера — сегодня он играет не на команду. На площадке каждый сам за себя.

От результатов тестирования зависит их будущая карьера. Отбор в профессиональный футбол начинается со взвешивания и измерения роста.

«Во время тестирования ребята будут подходить к каждой станции, прислонять к сканеру идентификационный свой браслет, и мы будем знать кто из них кто, чтобы не спрашивать во время тестирования фамилию, имя, отчество», — говорит руководитель тестирующей группы лаборатории спорта высших достижений Первого Московского ГМУ им. И. М. Сеченова Антон Еманов.

Прыжок в высоту, в длину, спринтерский рывок, бег со сменой направления и скоростное ведение мяча. Сейчас оценивают силовые параметры юных футболистов — перспективы игрока покажут цифры.

Старый анекдот про семью, в которой было три сына: двое умных и младший футболист, уже не кажется смешным. Из-за необъяснимо высоких зарплат в российском футболе все больше родителей хотят видеть своих детей в составах ведущих команд чемпионата.

Поэтому на просмотр в футбольные академии приходят тысячи ребят. Отобрать из общей массы самых талантливых тренерам в скором времени поможет специально созданная онлайн-платформа.

IT-решение разрабатывает научная группа Сеченовского университета. Уже протестировали десять тысяч ребят.

«Данные с базовых станций в систему передаются автоматически. <…> Любой несанкционированный доступ в базу в том плане, что данные которые правятся руками, он оставляет свой след, поэтому мы всегда сможем увидеть, если кто-то несанкционированно поправил результаты в базе данных», — отмечает заместитель руководителя лаборатории спорта высших достижений Первого Московского ГМУ им. И. М. Сеченова Вячеслав Устинов.

Показатели обработают, учитывая календарный и биологический возраст ребенка. Подающих надежды отберут в сильные группы, отстающим помогут стать лучше.

«Эта система как раз и позволяет, таких ребят как Лионель Месси много быть не может, но очень одаренных ребят, которые в конкретный период времени отстают в развитии по какой-то причине как раз оставить в спорте, оценив их качества не в сравнении с их ровесниками по паспорту, а с их ровесниками по степени созревания», — объясняет руководитель лаборатории спорта высших достижений Первого Московского ГМУ им. И. М. Сеченова Эдуард Безуглов.

Футбольные эксперты считают, что голыми цифрами талант не измерять. Например, обладатель восьми золотых мячей Лионель Месси в детстве из-за маленького роста проигрывал ровесникам борьбу за верховые мячи, а левая нога легендарного бразильца Гарринчи была короче правой на шесть сантиметров.

«Технические данные можно определить, но светлую голову вы никогда не найдете. <…> Можно подобрать футболистов, вернее таких вот кандидатов, которые будут быстро бегать, быстро прыгать, хорошая физика у них будет, но с головкой у них будет беда. И все, и все пойдет насмарку», — говорит бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года в Англии Владимир Пономарев.

По словам ученых, используя их систему, к чемпионату мира 2034 года, который пройдет в Саудовской Аравии, в сборной России будут игроки с уникальными физическими данными. Остается включить обратный отсчет.