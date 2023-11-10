Рискуют своими жизнями каждый день: подвиги полицейских при спасении людей

Фото: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Сегодня сотрудники МВД отмечают свой профессиональный праздник.

О тех, кто каждый день рискует собственной жизнью, чтобы спасать других — рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Это видео с нагрудной камеры командира отделения патрульно-постовой службы Евгения Дьяконова из города Новотроицкое Оренбургской области.

Пожар в квартире на третьем этаже хрущевки. Четвертый и пятый этажи отрезаны — в подъезде сильное задымление. Полицейский выносит сначала шестилетнюю девочку. Затем вновь бросается в охваченный дымом подъезд — на пятом этаже грудной ребенок.

«Совместно было спасено 17 человек из них шесть детей, лично мною были эвакуированы шестилетний ребенок, который сильно кричал и грудной младенец. В данной ситуации я не считаю себя героем, потому что это наша работа, наша служебная обязанность», — говорит Дьяконов.

На День Полиции Евгения Дьяконова и остальных отличившихся в этом году сотрудников со всей России пригласили в Москву на торжественную церемонию. Награды вручал лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев. В зале — сотни настоящих героев. Каждый из них рисковал своей жизнью, чтобы спасти других.

«Для них служебный и гражданский долг являются высшей ценностью, главным моральным ориентиром на жизненном пути. Они умеют сохранять самообладание в экстремальной ситуации, знают, как поддержать человека, попавшего в беду, готовы в считанные секунды прийти ему на помощь», — сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Считанные секунды» — это не метафора. В экстремальных условиях спасает лишь молниеносная реакция, готовность не раздумывая рискнуть. Как Константин Митрохин — инспектор ДПС из Санкт-Петербурга. Он бросился в прорубь вытаскивать провалившегося под лед Невы человека, который при малейшем промедлении мог погибнуть от переохлаждения.

«Время было драгоценно и считал каждую секунду для того, чтобы как можно скорее извлечь человека из воды, так как было холодно, и неизвестно, чем все могло закончиться. Незамедлительно было принято решение подстраховать себя буксировочным тросом, спуститься на лед и извлечь человека из воды. Очень признателен гражданам, которые не пришли мимо и оказали содействие», — рассказывает Митрохин.

На каждую экстремальную ситуацию невозможно написать инструкцию. Иногда правила личной безопасности отходят на второй план. Вот полицейский Артем Гостев из Томска пробирается в квартиру на четвертом этаже по ветхому застекленному балкону — старые доски хрустят и вот-вот отвалятся. Внутри пожилой мужчина, у которого все признаки инсульта. Он зовет на помощь, а дверь заперта. Медики позже сказали — если бы Артем Гостев хоть немного замешкался, проверяя прочность балкона, мужчину бы не спасли.

«Мной было принято решение незамедлительно. Я перелез через балкон, после чего я обнаружил на полу лежащего мужчину. На моем месте любой бы поступил бы так же, так как промедление в данной ситуации могло привести к трагическим последствиям. Когда помогаешь человеку, на душе становится как-то спокойно. Я и дальше буду служить своему городу, своему народу», — говорит Гостев.

Сержант полиции Дмитрий Качур спас человека, упавшего на рельсы на станции метро «Белорусская». Вместе с одним из пассажиров они моментально спрыгнули вниз перед прибывающим поездом.

«Шаткая походка у гражданина была, в итоге он потерял равновесие и упал на рельсы. Отключили контактный рельс и тормознули поезд», — рассказывает Качур.

И таких примеров сотни — по всей России. Все герои получили медаль «За смелость во имя спасения» — это одна из самых почетных наград для сотрудников российской полиции.