Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

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Экс-глава военного комитета альянса предупредил, что принимаемые сейчас западными лидерами действия могут привести к плачевным последствиям.

НАТО руководят люди, которые заменяют недостаток компетенции крайней самоуверенностью. Такое мнение выразил экс-начальник военного комитета альянса генерал Харальд Куят в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube.

Он добавил, что подобное положение дел его сильно разочаровывает. По его мнению, лидеры НАТО следуют своим курсом, ни на что не оглядываясь. В результате принимаемых политиками решений страдает не только население стран-участниц блока, но и простой народ Украины.

«Прежде всего тот фанатизм, с которым эта политика проводится — с повязками на глазах, без оглядки направо или налево. А главное — без осторожного продуманного подхода к нуждам собственного народа. И, разумеется, без единой мысли о том, к каким последствиям эта политика приведет население Украины, которое страдает от конфликта», — считает Куят.

Генерал также выделил Германию. По его мнению, эта страна больше остальных европейских пострадает от текущей политики НАТО. Куят отметил, что Берлин не учит собственная история. А теперь благосостояние страны поставлено под удар.

«Новые риски, эскалация без оглядки на возможные последствия — как для украинского народа, так и для нас. Я считаю это безответственным», — заключил Куят.

Ранее, писал 5-tv.ru, по словам Куята, ВСУ понесли большие потери в ходе контрнаступления. Он добавил, что российская армия готовится прорвать фронт.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали денацификация и демилитаризация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ экономическую войну.