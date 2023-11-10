Вечная проблема: что не так с правилами по провозу ручной клади

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Недавно юную танцовщицу из Петербурга не пускали на рейс из-за якобы крупной ручной клади. И подобные инциденты — не редкость.

Школьнице из Петербурга пришлось принимать взрослое решение в аэропорту Сочи. 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой с соревнований по танцам, не хотели пускать в самолёт из-за якобы слишком большой ручной клади. Любопытно, что с этим же багажом она прилетела в город-курорт той же авиакомпанией. Что за двойные стандарты — выясняла корреспондент «Известий» Екатерина Моран.

Аэропорт Сочи, в котором и развернулся нешуточный скандал. Все дело в этом синем чемодане. По словам контролеров, он не поместился в калибратор. В результате 13-летняя девочка, которая возвращалась в Петербург из Сочи с соревнований оказалась перед выбором: оставаться с чемоданом в аэропорту, либо улететь без вещей. Сотрудники аэропорта оказались непреклонны. Чемодан пришлось оставить, а вещи разложить по сумкам.

«Нормы провоза мы видим. Габариты ручной клади у „Уральских авиалиний“ — 55×40×20, вес — десять килограммов. Мой рюкзак вполне соответствует этим цифрам, однако в калибратор влезает с трудом, вылезает — тоже. Из-за этого могут возникнуть проблемы на стойке регистрации. Что и случилось с 13-летней петербурженкой, которую не пустили на рейс», — говорит журналист.

Интересно, что из Сочи девочка улетала той же компанией, что и прилетела. И если в Петербурге проблем не возникло, то на юге что-то пошло не так. Мы обратились за комментариями в авиакомпанию.

«Бывает, что в одном аэропорту пропустили. Немножечко не подошло, пропустили. А в другом человек следует правилам. Это только писать претензию в адрес авиакомпании. Если есть какие-то документы, то прикладывать и отправлять в авиакомпанию», — ответили в авиакомпании.

Отец девочки готов доказывать свою правоту в суде и добиваться компенсаций в Минтрансе.

«Извинений мне будет недостаточно, я сразу говорю. В своем письме, точнее, в претензии, оформленной мной, включала один миллион рублей, все виды ущерба, понесенного моим ребенком», — говорит отец девочки.

На сторону юной путешественницы встали и специалисты по обеспечению и защите прав несовершеннолетних.

«Зачастую должностные лица взрослые, видя, что перед ними ребенок, к сожалению, вместо того чтобы оказать им содействие, потому что мы знаем, что дети всегда находятся в зоне особого наблюдения взрослых, и дети должны находиться в зоне особого наблюдения взрослых. Но, к сожалению, иногда мы сталкиваемся с тем, что происходит обратная реакция. И сотрудники разных компанией чувствую свою безнаказанность в отношении ребенка», — сказал руководитель пресс-службы Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Алексей Буцайло.

К слову, это не первый скандал, связанный с «Уральскими авиалиниями». Так, этим летом в Домодедово сотрудник Ильдар Латыпов заставлял пассажиров доплачивать за ручную кладь. И это при условии, что она входила в калибратор. Если люди начинали спорить, их могли запросто снять с рейса. Чтобы попасть в заветный самолет некоторые пассажиры даже становились на колени.

В итоге скандального представителя авиакомпании отстранили от работы.

«В таких спорных ситуациях нужно мерить саму ручную кладь. Нужно взять сантиметр и померить эту ручную кладь. То, что сотрудники авиакомпании по своей субъективной оценке и вот этому существующему аппарату сделали выводы — это неправильно. Если выяснится, что размер ручной клади был достаточно для того, чтобы пассажира допустили с такой ручной кладью, то есть возможность взыскания денежных средств, в том числе и в качестве гражданской ответственности. Ну и заявление о привлечении к дисциплинарной ответственности тех сотрудников, кто принял незаконное решение», — говорит адвокат Елена Сенина.

Известно, что Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку, в результате которой сотрудники оценит законность действий перевозчика, а главное — соблюдение прав несовершеннолетней девочки.