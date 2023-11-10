Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Глава государства пожелал ветеранам и всем представителям органов внутренних дел здоровья и успехов.

В пятницу, 10 ноября, профессиональный праздник отмечают те, чей долг — укреплять веру людей в силу закона и государства. Сотрудники органов внутренних дел. Владимир Путин поздравил с праздником всех, кто имеет к нему отношение.

«Сегодня с появлением новых угроз национальной безопасности в динамично меняющемся мире серьезно возрастают требования ко всему личному составу МВД. Это означает, что каждый сотрудник должен усилить работу на вверенном участке, максимально полно использовать имеющийся оперативный процессуальные технический потенциал для четкого и своевременного решения поставленных задач. Подчеркну, приоритеты вашей деятельности были и остаются неизменными. Это прежде всего защита прав и законных интересов наших граждан. Это надежное обеспечение общественной безопасности и беспощадная борьба с преступностью», — сказал президент.

Глава государства пожелал ветеранам и всем сотрудникам органов внутренних дел здоровья и успехов.