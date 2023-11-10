Третий фронт? Израиль начал активные боевые действия в Дженине

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ЦАХАЛ расширяет зону своей военной операции. Но зачем?

Израиль, похоже, начал расширять зону своей операции за пределы сектора Газа. Пока одни подразделения бомбят анклав, другие все активнее штурмуют север самой Палестины на западном берегу реки Иордан. Речь о городе Дженин, откуда весь день приходят сообщения о серьезных боестолкновениях. Сообщается, что ВВС Израиля даже нанесли несколько авиаударов по территории города. За тем, что там происходит — следит корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Армия обороны Израиля резко расширила зону боевых действий, фактически открыла третий фронт: после сектора Газа и районов, граничащих с Ливаном, масштабные боевые действия развернулись на Западном берегу реки Иордан — в Дженине.

ЦАХАЛ атаковали город и лагерь беженцев, военное руководство заявило, что идет борьба с террористами с использованием беспилотников, но детали сообщить отказалось.

Под обстрел попала бригада скорой помощи, несколько медиков получили ранения, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца. Атака на врачей вызвала новый взрыв гнева среди жителей.

Они начали собирать камни и закидывать израильские бронеавтомобили. А бойцы ЦАХАЛ открыли огонь на поражение.

Возможно, на решимость израильтян стрелять в бригаду медиков и толпу жителей повлияли эти кадры.

Во время боя палестинский юноша был ранен, фельдшер пришел ему на помощь — взял винтовку и тоже открыл огонь по бойцам ЦАХАЛ. Стрельба не утихает ни на минуту, палестинские радикальные формирования тоже хорошо вооружены.

«Израильская армия с прошлой ночи пытается разрушить в Дженине все, что можно. Их цель — нанести максимальный ущерб инфраструктуре. Дороги, дома — все стремятся уничтожить», — рассказал житель Дженина Бассем Хатиб.

«Все рейды израильской армии жестоки. Во время предпоследнего на нас натравили собак, дети были очень напуганы, мы укрылись в больнице. Вода отключена, электричество тоже, все улицы повреждены, я шокирована тем, что вижу», — отметила жительница города Суад Абу Атия.

Израильская армия вошла в город и лагерь беженцев с разных сторон. Бульдозеры начали сносить инфраструктуру, которая, заявили в ЦАХАЛ, принадлежит боевикам. Тогда же израильские военные с помощью беспилотника нанесли удар по предполагаемому складу с оружием.

Военные отчитались об успехе миссии: уничтожены десятки самодельных бомб, которые были спрятаны в лагере беженцев. После чего элитные подразделения израильтян были вынуждены отступить.