Байдена освистали из-за поддержки США действий Израиля

Фото, видео: Reuters / LEAH MILLIS; 5-tv.ru

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От американского лидера потребовали немедленно изменить внешнюю политику относительно конфликта на Ближнем Востоке.

Обжигающую волну событий на Ближнем Востоке ощутил Байден даже за океаном. Выступая перед рабочими крупнейших автогигантов страны, президент США столкнулся с настоящей ненавистью толпы.

Кажется, такого не было еще никогда. Собравшиеся требовали от него немедленно прекратить поддерживать Израиль и остановить резню в Газе.

Протесты накрыли многие западные страны — на улицы выходят сотни людей. Так, например, недавно в Нью-Йорке сотни митингующих вышли на марш в поддержку Палестины. Толпа собралась у Центрального вокзала, требуя прекратить удары по сектору Газа. Акцию в поддержку Палестины провели и на футбольном матче в Испании — болельщики развернули флаги на трибунах.