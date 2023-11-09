ОМОН сорвал подпольный концерт группы Zero People в Петербурге

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Музыкантов забрали в отделение полиции.

Сотрудники ОМОНа сорвали подпольный концерт группы Zero People. Эксклюзивные кадры задержания ее лидера Александра Красовицкого появились в распоряжении 5-tv.ru.

Музыкант с 2014 года публично критиковал Россию. На его высказывания обратили внимание активисты движения «Зов народа». Участники организации уже требовали признать Красовицкого иноагентом.

По словам председателя движения Сергея Зайцева, несмотря на все предостережения, концертный зал «Космонавт» все же согласовал проведение концерта. Музыканты до последнего момента не раскрывали место проведения мероприятия. О мероприятии можно было узнать только из закрытых чатов, там же купить билеты и узнать место встречи. Как только оно стало известно, о выступлении Zero People тут же сообщили в полицию.

«Мы провели блестящую работу по изучению конкретных площадок, где это все будет проходить. И сегодня, я считаю, отмена концерта группы Zero People в Санкт-Петербурге это блестящая работа, которую провела наша команда», — отметил Зайцев.

Музыкантов забрали в отделение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа «Пикник» на концертах в Москве и Петербурге обещает представить лучшее шоу за свою историю.