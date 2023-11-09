Мать выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Возбуждено уголовное дело.

Мать выкинула собственного новорожденного ребенка в мусоропровод на востоке Москвы.

Как сообщили в столичной прокуратуре, инцидент произошел в жилой многоэтажке на улице Вешняковская. Женщина 1985 года рождения родила мальчика в своей квартире, после чего выбросила его в ковш мусороприемника на первом этаже.

Соседи заметили кровь на лестничной площадке и вызвали полицию. Малыш выжил, ему оказывается медицинская помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Москвичка выбросила собственного ребенка в мусоропровод. Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

В июле этого года, как рассказывал 5-tv.ru, житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна чужого ребенка.

По данным СК, мама наняла женщину, которая оказывала услуги по месту своего проживания. Однажды няня взяла с собой малышку и отправилась в гости к соседу с третьего этажа. Там они накрыли на стол и стали распивать спиртные напитки. Неожиданно ребенок заплакал, из-за чего мужчина разозлился и выкинул его с балкона. К счастью, несовершеннолетняя осталась жива, ее госпитализировали.