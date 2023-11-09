В списках на эвакуацию из Газы находятся 300 детей из России

Захарова: в списках на эвакуацию из Газы числятся около 300 российских детей

Фото: www.globallookpress.com / Str

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Москва не понимает, почему процесс эвакуации россиян стоит на месте.

В списках на эвакуацию из сектора Газа находятся примерно 300 несовершеннолетних российских граждан. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России. Месяц они находятся в блокаде», — написала она.

Ранее Захарова сообщала, что Россия уже сформировала и передала списки граждан РФ, которых необходимо эвакуировать из сектора Газа. Она также отметила, что Москва была ошарашена заявлением израильской стороны, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Сообщалось, что в плену в секторе Газа находятся порядка 200 человек. В Израиле — минимум шесть тысяч палестинцев находятся в тюрьмах. Глава политбюро ХАМАС Яхьи Синвара заявил о готовности движения немедленно заключить сделку по обмену пленными. К таким мерам Палестинская автономия готова прибегнуть, чтобы завершить затянувшийся конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как палестинцы пытаются спастись от бомбежек Израиля.