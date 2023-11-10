Одна удача идет, другую за собой ведет: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

Грядущая неделя готовит для вас интересные сюрпризы. На что следует обратить внимание?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 13 по 19 ноября 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Уверенная неделя, с небольшой просадкой посереди, начинается с Новолуния. Завершается великолепным днем для отдыха. Если вы планируете что-то действительно важное, по крайней мере, вне медицинской плоскости, используйте пятницу. Здесь будут самые лучшие энергии. А вот в среду и воскресенье лучше разгрузить. И не забудьте про генеральную уборку во вторник!

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Понедельник, 13 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Деревянной Свиньи. Нейтральный день. Обладает рядом весьма позитивных характеристик. Не годится для начала ремонта, запуска бизнеса или большой свадьбы.

Однако для планирования, для встреч, поиска медицинской помощи или начала обучения этот день вполне подойдет. Дело в том, что это самый первый день в лунном цикле. Такие обычно не годятся для больших и значимых рынков. Зато для закладки фундамента для будущей активности, будущих свершений — они вполне подходит. Этот день хорош для составления планов на месяц, размышления о будущем, закладки фундамента, программирования на то, что будет с вами происходить в течение ближайших 30 дней. Важно не поддаваться мрачным настроениям и стремиться во что бы то ни стало оставаться на позитивной волне.

Вторник, 14 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Огненной Крысы. Не слишком подходит для действий или для планирования. В конфликтах лучше не напирать, а давать дорогу оппоненту.

Этот день великолепно подходит для очищения, расчищения дороги для будущих дел. Подготовьте почву для новых счастливых событий. Расчистите старые завалы — как физически, так и ментально. В такой день рекомендуется провести генеральную уборку — и в мыслях, и в том, что вас окружает в вашем личном пространстве. Чтобы хорошим, новым, счастливым вещам или событиям было где разместиться.

Уделяйте больше внимания источнику своего пропитания. Следите за своей речью.

Среда, 15ноября 2023 года

5-tv.ru

День Огненного Быка. Негативный день. Если не слишком активно использовать энергии этого дня, есть риск поплатиться за это здоровьем или копейками.

Поэтому такой день лучше провести как можно тише. Не планируйте на этот день важные встречи, собеседования, переговоры.

Нужно будет подчиняться ходу событий, стараться идти по пути наименьшего сопротивления. И избавляться от каких-то жестких взглядов, которые могут вам мешать.

Четверг, 16 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Каменного Тигра. Произойдет какая-то вынужденная пауза, ограничение. Такой день помогает только самым обычным делам — рутине. Они не должны выходить за рамки каких-то ежедневных активностей.

При этом старайтесь в этот день излучать самые лучшие и светлые чувства.

Пятница, 17 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Земного Кролика. Небесный добродетель дает хорошую поддержку во всех земляных и строительных работах.

Это, например, помощь при переезде, при свадьбе, в путешествиях и в начале всех новых проектов. Хорошо для инвестирования, переговоров — самых разных дел.

Суббота, 18 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Стального Дракона. Гораздо более спокойный, чем предыдущий день. Годится для встреч, учебы, подписания документов, планирования.

В этот день следует быть бдительными и уверенными в ваших действиях. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей.

Воскресенье, 19 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Серебряной Змеи. Он идет против энергий месяца. Дело в том, что у нас месяц Водной Свиньи, а змея со свиньей не дружит. И поэтому этот день немного «штормит».

Структура дня тоже указывает на то, что в такой день лучше отдохнуть. Если вы хотите, чтобы такого дня все-таки остались хорошие эмоции, то лучше всего посвятить этот день отдыху.

Не следует в такой день проявлять ненависть и негатив.

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