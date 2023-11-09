Силы ПВО уничтожили украинскую ракету у побережья Крыма

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Киевский режим пытался атаковать противокорабельной ракетой «Нептун».

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Крыма украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около 17:40 по московскому времени.

До этого, 7 ноября, Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ совершить террористическую атаку с применением 17 беспилотников самолетного типа. Так, девять беспилотников было уничтожено и еще восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Крыма.