ТОП-4 знаков зодиака, избегающих серьезных отношений

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Эти люди ценят собственную свободу больше, чем продолжительные отношения с одним-единственным партнером.

Было бы ошибкой считать, что все люди стремятся к долгим и серьезным отношениям на всю оставшуюся жизнь. Астрологи утверждают, что представителям некоторых знаков зодиака намного комфортнее вступать в отношения без обязательств, не утруждая себя обещаниями в любви до гроба. 5-tv.ru назвал четыре знака зодиака, которые всеми силами стараются избегать чего-то серьезного и продолжительного.

Овен

Для Овнов отношения без обязательств — это норма. Из-за своей принадлежности к стихии огня они так же быстро заканчивают роман, как и начинают. Вместе с тем представители этого знака зодиака не всегда рубят с плеча: если им нравится партнер, они будут периодически вступать с ним в отношения без какого-либо намека на что-то серьезное.

Близнецы

В силу присущей им неопределенности Близнецы хватаются за любую возможность отлично провести время с понравившимся партнером. В таких скоропалительных романах им подворачивается прекрасный случай удовлетворить свойственное им любопытство.

Стрелец

Являясь одним из самых ветреных знаков зодиака, Стрелец активнее всего ищет отношения без обязательств. Все, кто пытаются посягнуть на его любимую свободу, проигрывают наверняка. Конечно, и Стрельцы в какой-то момент могут найти «своего» человека и остепениться, но пока этого не произошло, они будут наслаждаться легкими и ничего не значащими отношениями.

Водолей

Водолеи любят проживать эту жизнь на максимум и получать удовольствие от всего, в том числе ничего не обещающего флирта. Любители новых знакомств, они предпочитают иметь выбор и в то же самое время поддерживать отношения с уже привычными партнерами. Если на горизонте Водолеев покажется особенный человек — он сможет растопить их сердце, но пока представители этого знака выбирают отношения без обязательств.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 женских имен, обладательницы которых сводят с ума мужчин.