В Петербурге судовладельцев начнут штрафовать за неправильную парковку

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Коснется это всех судов, включая некоммерческие и маломерные.

Штраф за неоплаченную швартовку вводят в Петербурге. Поправки в городской закон «Об административных правонарушениях» начнут действовать с 13 ноября. За неправильную стоянку катера или теплохода у причала придется заплатить от трех до 100 тысяч рублей. Усилится и контроль и за судами, которые бросают якорь в запрещенных местах. Как все это скажется на цене прогулок по рекам и каналам — выяснял корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Неоплаченная швартовка обойдется немаленьким штрафом. Раскошелиться придется уже с понедельника. Коснется это всех судов, включая некоммерческие и маломерные. Для физических лиц сумма взыскания составит до пяти тысяч рублей, для должностных — до двадцати, а для юридических — до ста.

«Я думаю, это последствия кратного повышения цены за швартовку на 15 минут в этом году. Это как следствие. Люди не хотят, видимо, платить большие деньги», — говорит президент «Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга» Владимир Родионов.

В ассоциации владельцев пассажирских судов обиженно сравнивают: час стоянки для автомобиля стоит 100 рублей, для катера — пятнадцать минут — 300! Даже за металлические кольца, вмонтированные в гранитные набережные больше века назад, и используемые для стоянки судов — приходится платить «Мостотресту».

«В Петербурге сегодня около ста причалов, и примерно каждый пятый — городской. И в акватории Невы, и других рек и каналов. Цена разовой швартовки с использованием городской инфраструктуры в зависимости от времени и места — колеблется от 430 до почти тысячи девятисот рублей», — говорит журналист.

Впрочем, у крупных, хорошо зарекомендовавших себя на рынке компаний — проблем с оплатой нет. Да и цены билетов на туристические теплоходы, уже с учетом стоимости парковки. Но едва ли не половина катеров и яхт, которые катают гостей, по историческому центру — нелегалы. Летом в акватории Петербурга — не протолкнуться. Примерный оборот серого рынка речных прогулок — в районе двух миллиардов рублей за сезон. И никаких налогов они не платят. Штраф — это еще и попытка борьбы с нелегалами. Которые, в свою очередь, в конечном счете, переложат свои потери на туристов.

«Ситуация создана для того, чтобы регламентировать, направить по официальным рельсам прокатчиков которые есть + Город пытается такими законами и указами легализовать», — говорит морской инженер Андрей Голощапов.

Предварительно, с воды на город в этом сезоне полюбовались больше трех с половиной миллионов горожан и туристов. И едва ли не половина катались без чеков и билетов, а что важнее — без каких-либо гарантий безопасности. И вот теперь штрафы нарушения будут фиксировать.

Этот сезон почти завершен. Но уже в начале следующей навигации — туристы почувствуют изменения. Те, кто работал честно так и будут продолжать, а вот серым «капитанам» работать будет сложнее.