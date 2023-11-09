Добрые отношения больших соседей: первые итоги визита Путина в Казахстан

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Лидеры подписали план сотрудничества на три года. Ион касается самых разных сфер.

Слова «союзник» и «партнерство» стали самыми популярными в ходе переговоров президентов России и Казахстана. Визит Владимира Путина в Астану Касым-Жомарт Токаев назвал историческим.

Лидеры подписали план сотрудничества на три года, и он касается самых разных сфер — экономики, культуры и даже космоса. Говорили о рекордном товарообороте, который превысил 28 миллиардов долларов. О многомиллиардных инвестициях. Особое внимание — энергетике. Именно через Казахстан Россия перенаправила потоки нефти и газа в Китай, Узбекистан и другие страны. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев о первых итогах переговоров.

Переговоры в узком составе начались с весьма поэтичного замечания президента Казахстана.

«Когда вы рано утром прилетели в Астану, на небе вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд. Это редкое явление», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По-настоящему добрые отношения больших соседей — это тоже редкое явление в политике. Россия и Казахстан — пример для многих. Почти 400 договоров и соглашений в самых разных областях.

«Мы находимся в постоянном контакте с президентом. У нас очень добрые отношения, личные хорошие, деловые, и, безусловно, это помогает в работе», — сказал Владимир Путин.

Уже не первый год товарооборот между странами прилично растет. И все больше используются свои валюты для расчетов. Отказ от доллара только помогает экономикам стран.

«Зарегистрировано более 20 тысяч российских компаний, 20 тысяч — это очень серьезная цифра. Прямые инвестиции из России превысили, по нашей оценке, 20 миллиардов долларов. По вашей оценке, как я понял, где-то на уровне 17-18 миллиардов долларов. Разница небольшая, в принципе, цифры бьются друг с другом», — отметил казахстанский президент.

Стратегический вопрос — энергетический комплекс. Специалисты уже сейчас вместе осваивают месторождения, строят предприятия по переработке. Казахстанская нефть идет через Россию на внешние рынки, а наша — через Казахстан в Китай. Наши корпорации готовы заняться и газификацией районов Казахстана.

«Амбициозные цели по поставкам в реверсном режиме. Сроки жесткие, поставка должна начаться не позже 1 ноября 2025 года — второй этап реконструкции газопровода. Средняя Азия — это центр. Мы с Казахстаном обсуждаем вопрос газификации севера и северо-восточных регионов Казахстана. Казахстан — протяженная страна, у нас самая длинная граница», — сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Обсуждают глобальные проекты. Россия готова помочь Казахстану построить и АЭС, если жители страны на референдуме скажут «да».

Регионы России и Казахстана наращивают сотрудничество — десятки совместных проектов. И развитие транспортной инфраструктуры — одно из важнейших направлений.

Уже во время церемонии президент Токаев говорит о важности и общих образовательных и культурных проектов.

«Доля казахстанских студентов в общем количестве иностранцев, обучающихся в Российской Федерации, традиционно высока. Это говорит о большом образовательном потенциале и востребованности российских вузов среди граждан Казахстана. Рассмотрена возможность взаимного открытия филиалов казахстанских и российских вузов в наших странах», — отметил президент Казахстана.

Работы еще много по каждому направлению.

«Есть вопросы, которые требуют согласования и прояснения по цифрам, мы готовы идти навстречу нашим казахстанским друзьям для того, чтобы потребности были удовлетворены», — указал Владимир Путин.

Особая признательность от Путина коллеге за сохранение статуса русского языка в Казахстане.

«Мы обсудили и вопросы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. В частности, ход реализации инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича о создании международной организации по русскому языку, которая

займется его популяризацией в мире», — сказал президент России.

Сотрудничество идет фактически во всех направлениях. И это больше, чем просто партнерство.