Магия чисел: как дата рождения влияет на близость в отношениях

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Что цифры могут рассказать о партнере?

Цифры окружают нас повсюду, они тесно связаны с нашей повседневной жизнью. Однако немногие знают, что на невербальном уровне цифры влияют на нас и наш характер, в том числе и в плане взаимоотношений с людьми. Психолог цифр и цвета Полина Пименова рассказала изданию «Страсти», что по дате рождения человека можно понять его отношение к физической и эмоциональной близости.

«У каждого человека потребность в физическом контакте разная, и анализируя партнера по дате рождения можно увидеть, кому важен телесный контакт, а кто предпочитает минимальный. Поэтому в отношениях необходимо общаться и искренне говорить о потребности в физической близости разного характера», — объясняет специалист.

В зашифрованных кодах изначально заложен темперамент человека, его ценности и ориентиры. Зная эти параметры, будет намного проще понять партнера и правильно построить отношения.

Чтобы упростить друг другу задачу — в отношениях необходимо быть открытыми и искренними, тогда связь между парнем и девушкой будет глубже. Важно знать о своем партнере как можно больше, чтобы лучше понимать природу его личности и не переживать из-за недомолвок.

«Эмоциональная и физическая близость — две обоюдно связанные ступени при построении отношений. Каждой следует уделять внимание и не оставлять в стороне нерешенные вопросы и проблемы, так как в дальнейшем могут возникнуть недопонимания. Нумерология помогает глубже разобраться, как гармонично выстраивать отношения между близкими, друзьями и партнером. Владея знаниями, что важно для близкого человека, мы можем без осуждения принимать его заложенную данность от рождения. Это и является залогом крепких, здоровых отношений». — подытожила психолог.

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