Фото, видео: REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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По каким статьям можно судить президента Украины за его деяния — рассказали эксперты.

Эксперты утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский и его соратники заслуживают высшей меры наказания за преступления, которые совершают. Но по каким статьям можно осудить украинского лидера?

Преступления Владимира Зеленского

В беседе с 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов обозначил несколько пунктов, по которым президент Украины мог бы понести уголовную ответственность.

Самое главное преступление Зеленского — это преступление против человечности. Практически не жалея русскоязычного населения Украины, он отправляет его на бойню и проводит этническую чистку тех людей, которые говорят по-русски или испытывают симпатию к России.

Второе преступление Зеленского — это массовая коррупция, которую он поощряет, хотя и заявляет, что он против и вообще искоренил ее в стране. Но, как отметил Кнутов, именно Зеленский создал такие условия.

«Все его приближенные — это люди, зарплаты которых не стыкуются с теми декларациями, которые они заполняют о недвижимости и другом имуществе», — подчеркнул эксперт.

Третье преступление заключается в предательстве интересов своей страны. Зеленский, как объяснил эксперт, своими договоренностями с Западом делает долги Украины и ее граждан просто бесконечными.

«Договорившись с Западом о поставке техники и вооружения, он практически поставил страну на счетчик, и, чтобы ни говорили его союзники, те средства, которые тратятся на войну на Украине, записывюатся на счет Украины и ее следующих поколений, которые должны будут расплачиваться за долги Зеленского», — заявил Кнутов.

Также Зеленский отказывается от самостоятельной политики: в погоне за вступлением Украины в Евросоюз и НАТО он делает все для того, чтобы страна утратила свою субъектность и перестала быть независимым государством.

Еще одно преступление касается совершенных действий против России — жителей Донбасса и Крыма, а также приграничных территорий. Любые провокации и обстрелы совершаются с согласия Зеленского, поэтому, как отметил эксперт, руки у него в крови.

www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

Как Зеленский ответит за свои преступления

Чтобы обвинить человека в содеянном, должно пройти следствие, которое позволит установить конкретно его вину в преступлениях. Об этом 5-tv.ru заявил юрист Глеб Подъяблонский.

«Для примера давайте возьмем жестокое обращение с пленными. Сначала следователи должны изучить — это лично вина Зеленского, он это приказывал? Или это эксцесс на месте? Может это главком их вооруженных сил или конкретно полковник», — сказал эксперт.

По его словам, во всем надо придерживаться принципа права — нельзя в отношении кого-либо выдвигать каких-либо обвинений пока не проведены следственные действия. Более того, обвинение можно выдвигать только по результатам следственных действий от следствия.

«Инкриминировать Зеленскому что-либо можно в самом широком объеме, начиная от бомбардировок мирных городов Донбасса с момента его избрания и заканчивая нарушением Женевской конвенции», — добавил юрист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленского оповестили о поджидающем его страшном суде.