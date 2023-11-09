В России предложили сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов

Фото: www.globallookpress.com / kati

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Есть и идеи, как скрасить жизнь россиянам перед праздниками.

В Госдуму внесли проект закона о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов. Соответствующая информация следует из думской базы.

Автором проекта выступил сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. Инициатива также предусматривает сокращение на один час рабочего дня, если он предпраздничный.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что принятие закона позволило бы снизить давление на психическое и эмоциональное состояние людей, работающих в найме.

Таким образом, сенатор предложил внести поправки в российский Трудовой кодекс. Изменения затронут две статьи — нормирующую продолжительность рабочего дня, предшествующего выходному или нерабочему праздничному дню, а также устанавливающую предельную продолжительность рабочего дня.

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