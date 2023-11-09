«Я ручаюсь за каждый товар»: как Туриченко из «Иванушек» зарабатывает на жизнь

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Как известному артисту удается все совмещать?

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко оказался не только талантливым вокалистом, но и удачливым бизнесменом. Изданию utro.ru он рассказал о том, что владеет сетью магазинов.

Четыре точки товаров для дома под брендом уже открыты в Москве и области, а в ближайшее время певец планирует открыть еще пять. По собственному признанию, совмещать карьеры музыканта и бизнесмена ему помогает семья.

Близкие, плюс племянник, выполняют основную работу, а артист в это время выступает в роли инвестора и бренда. Туриченко утверждает, что первую прибыль от магазинов он получил спустя полтора года после открытия, а теперь планирует расширяться на регионы.

«Я ручаюсь за каждый товар, который продается в моих магазинах, потому что лично отбираю весь товар. Сам пользуюсь всеми этими же бытовыми предметами, проверяю, как моется, например, посуда в посудомоечной машине», — заверяет певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Костомаров пустился в пляс под «Иванушек».