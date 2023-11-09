Подарок для сталкеров: опасно ли родителям выкладывать фото детей в сеть

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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К чему может привести это на первый взгляд безобидное решение?

В эпоху интернета сделать и поделиться фото намного проще, чем какие-то 20 лет назад. Если раньше люди собирали семейные фотоальбомы, то сегодня их заменили странички в социальных сетях.

Однако стоит дважды подумать перед тем, как выкладывать снимки своих близких, и в особенности детей, в интернет. Психолог Олеся Васильева рассказала изданию Газета.ру, чем чревато халатное отношение к фотографиям своих наследников.

В первую очередь, крайне не рекомендуется публиковать снимки с полураздетым или раздетым ребенком. Мало того, что они могут оказаться в руках людей с нездоровыми наклонностями, так и сам ребенок с возрастом может стыдиться фотографий, которые остались в его «цифровом следе».

Кроме того, нужно обращать внимание на геолокацию. Не следует давать знать, где было сделано фото, а также допускать попадания в кадр документов.

Эти незаметные на первый взгляд детали могут послужить маркером для похитителей, которые захотят причинить вред ребенку. К тому же, перед тем, как выкладывать кадр, лучше всего спросить у ребенка, хочет ли он этого.

«Момент, который стоит учесть, — это комментарии, которые ребенок может увидеть под своими фото. Критика, оценочные суждения могут сильно ранить его — детская психика к этому не готова», — предостерегла психолог.

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