«Росатом» доставил корпус реактора на стройплощадку АЭС «Аккую»

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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Груз весом почти 350 тонн преодолел более трех тысяч километров по морю.

Корпус реактора для третьего энергоблока АЭС «Аккую» доставили в Турцию. Груз весом почти 350 тонн преодолел более трех тысяч километров по морю.

Оборудование стало уже пятым по счету, отгруженным с площадки «Росатома» в Ростовской области в этом году. Такой объем поставок стал абсолютным рекордом для российского атомного машиностроения.

И сегодня же состоялось еще одно важное событие — на АЭС «Аккую» открыли полномасштабный тренажер. Он представляет собой точную цифровую копию реального блока управления ядерным реактором.

И только после того, как операторы отработают на нем все возможные сценарии эксплуатации атомной установкой и сдадут экзамены, они будут допущены к работе на АЭС. Атомная электростанция «Аккую» — первая в Турции, ее запуск планируется в следующем году.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава «Росатома» Алексей Лихачев посетил стройку АЭС «Аккую» в Турции.