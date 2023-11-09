Стратегический вопрос: в каких сферах РФ и Казахстан будут развивать сотрудничество

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации президента России; 5-tv.ru

Владимир Путин прибыл 9 ноября в Астану с официальным визитом.

Россия и Казахстан подпишут соглашения и контракты на общую сумму порядка 100 миллионов долларов. Страны являются давними стратегическими партнерами и союзниками. Это так же подчеркнул Владимир Путин. На повестке дня — двустороннее сотрудничество и обмен мнениями по проблемам в регионе и в мире. За ходом визита и основными заявлениями в Астане следил корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.

Официальный визит Владимира Путина в Казахстан начинается ранним утром. В это время в резиденции президента Касым-Жомарта Токаева уже активно готовились к встрече. Операторы балансировали на гироскутерах, внутри резиденции чистили ковры. А этот мужчина внимательно инспектировал, как сидит форма на бойцах.

«Это уже пятая встреча лидеров стран в этом году. Президента Путина приветствуют в резиденции Токаева. Именно здесь пройдут основные мероприятия», — говорит корреспондент.

Каждая поездка Путина в Казахстан — насыщенная. Визит официальный, и времени на протокольные формальности лидеры не тратят. Фотографирование — и сразу к работе. Обсудить нужно многое. У России и Казахстана почти 400 договоров и соглашений по самым разным направлениям, общие проекты в машиностроении, химической и космической отраслях. Внимание и сельскому хозяйству — в этом году это главная тема форума сотрудничества. Лидеры дистанционно подключились к дискуссии.

«В прошлом году товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Россией увеличился на четверть и составил 3,6 млрд долларов. И это не предел!» — выразил уверенность Касым-Жомарт Токаев.

Тут же Токаев предлагает создать центр агроинноваций, и президенты еще раз обсуждают тему продовольственной безопасности, особенно — доступности удобрений.

«В Жамбылской области действует постоянно (с помощью России) одно из крупнейших на территории СНГ и даже Европы в целом предприятий по производству фосфорсодержащих удобрений, тоже об этом говорилось. Другой аналогичный химический комплекс производственной мощностью до одного миллиона тонн продукции находится на стадии строительства», — заявил Владимир Путин.

Подготовлены документы, общая сумма которых составляет порядка 100 миллионов долларов. Это и производство техники, и новые заводы.

«Российских капиталовложений чуть меньше, чуть скромнее (по нашей статистике). Вот мой друг и коллега Касым-Жомарт Кемелевич сказал, что это 20, более 20 миллиардов. По нашим оценкам, где-то чуть больше 17 миллиардов. Но, в принципе, это хорошие цифры», — отметил Путин.

Уже не первый год товарооборот между странами прилично растет, и все больше они используют свои валюты для расчетов. Отказ от доллара только помогает экономикам стран.

«В целом же двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия в 2022 году увеличился на 22% — до четырех миллиардов долларов, а за первые семь месяцев текущего года прибавил еще 3%. И наша страна намерена и впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок этими и многими другими жизненно важными и необходимыми видами продовольствия», — подчеркнул российский лидер.

Стратегический вопрос — энергетический комплекс. Специалисты вместе осваивают месторождения, строят предприятия по переработке. Казахстанская нефть идёт через Россию на внешние рынки. А наша — через Казахстан в Китай. Россия готова развивать и газовую сеть в северных и восточных районов страны. Развитие логистических цепочек тоже в центре внимания.

«Одним из приоритетов нашего взаимодействия может стать новые направления в логистике через Центральную Азию и увеличение пропускной способности существующих маршрутов в Китай, в связи с этим мы запланировали масштаб ну модернизацию Каспийских портов Курык и Актау, в Китайском направлении мы уже реализуем проект по строительству вторых путей на участке железной дороги», — сказал Токаев.

И это только первая встреча из тех, что сегодня на повестке у лидеров стран.