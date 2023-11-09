«Есть украинцы»: в Киеве высказались о русском национальном меньшинстве

Фото: MARTIN DIVISEK / ТАСС

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До этого в Европе завили, что не станут обращать внимание на ситуацию с русским языком в Незалежной.

В Незалежной не существует русского национального меньшинства. Такое заявление сделала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, ее слова приводит местное издание «Европейская правда».

«Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство», — сказала она.

Стефанишина подчеркнула, что на Украине есть только украинцы, часть которых разговаривает на русском языке.

Накануне стало известно, что в ЕК решили не обращать внимания на ситуацию с русским языком на Украине. Еврокомиссия заинтересована завершении реформы по закреплению прав нацменьшинств, но, видимо, это коснется всех живущих в Незалежной, но не россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отмена выборов скажется на Украине и самом Зеленском.