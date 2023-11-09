«Мы это видим»: Набиуллина назвала главную проблему российской экономики

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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По ее словам, дело далеко не в деньгах.

Дефицит рабочей силы — главная проблема российской экономики. Об этом сообщила председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина в рамках совместного заседания комитетов Госдумы.

«Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий», — указала она.

Набиуллина обратила внимание, что Центробанк проводит опросы, в которых принимают участие 13 тысяч компаний. Регулятор узнает у них напрямую о проблемах в отраслях перед принятием каких-либо решений.

В Росстате ранее сообщили, что за последние три месяца уровень безработицы в России снизился до рекордно низкого уровня. Показатель достиг отметки в 3%. Председатель правления ЦБ отметила, что это означает, что в стране практически не осталось рабочих рук.

В конце октября Центробанк России поднял ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с 5-tv.ru объяснил, как это скажется на экономике страны и ее положении в мире.