«Большой скандал»: премьер Эстонии попыталась откреститься от бизнеса мужа в РФ

Премьер Эстонии Каллас в беседе с пранкерами заявила о трудностях борьбы со СМИ

Фото: Kay Nietfeld / ТАСС

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Какие еще детали выяснили Вован и Лексус в беседе с главой эстонского правительства?

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о трудной борьбе со СМИ в вопросе слухов о бизнесе ее супруга Авро Халлика, связанного с Россией. Об этом она рассказала в беседе с африканским политиком, которым в своем новом выпуске представились российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов).

«Это большой-большой скандал, но у моего мужа нет никаких связей с Россией. Но вы знаете, как трудно бороться со СМИ, это довольно сложно», — сказала она.

Кроме того, Каллас заявила о готовности Эстонии помочь Украине с транзитом зерна. Хотя это дороже, но осуществимо, подчеркнула премьер. Дело в том, что Евросоюзу придется взять на себя промежуточные расходы. Таллин уже обратился с соответствующей инициативой к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Мы можем помочь, чтобы украинское зерно проходило через наши порты, а это примерно дополнительное увеличение объема на 25%», — добавила Каллас.

Несмотря на выход России из зерновой сделки, экспорт украинского зерна продолжается. Так, Евросоюз в августе сухопутным путем вывез из страны четыре миллиона тонн продовольствия.

С мая 2022-го всего было вывезено 53 миллиона тонн агропродукции, в том числе 48 миллионов тонн зерна. Украина с этого получила немалую прибыль — 38 миллиардов евро.

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