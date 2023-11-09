Самого разыскиваемого хакера в мире взломали и арестовали, потому что его паролем оказалось…

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

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Этот человек был уверен в своей неуловимости. Его подвела фантазия?

Самый известный хакер планеты — Джереми Хаммонд — угодил за решетку по нелепой случайности. Вернее, его подвела слабая фантазия. Суд назначил взломщику электронной почты аналитической фирмы Stratfor аж десять лет колонии. О причине провала он в подробностях рассказывал сам.

Ненадежный пароль

Как оказалось, самый разыскиваемый хакер попался из-за очень слабого пароля на его компьютере: Хаммонд пытался защитить информацию с помощью имени своей кошки Chewy. Но, видимо, он посчитал, что пароль действительно слабоват — в конце хакер добавил цифры «123». Однако и такая предосторожность не спасла опасного злоумышленника.

Как писали в ABCnews, ФБР удалось расшифровать данные и найти доказательства вины Хаммонда на его компьютере достаточно быстро.

Джереми Хаммонд оказывался за решеткой неоднократно. В 2006 году его приговорили к двум годам заключения за взлом компьютера консервативной политической организации Protest Warrior. Тогда Хаммонд признался, что похитил пять тысяч номеров кредитных карт, однако деньги с них совсем не тратил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские хакеры предприняли очередную неудачную попытку диверсии в России.