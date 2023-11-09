«Жить на сцене»: в Москве простились со звездой «Джентльменов удачи» Яббаровым

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Один из участников церемонии зачитал стих, написанный артистом при жизни.

В Москве простились с актером Анатолием Яббаровым, известным по роли Митяя из фильма «Джентльмены удачи». Родственники и коллеги звезды собрались в одной из столичных мечетей.

На церемонии присутствовали сын и племянник Яббарова, которые назвали покойного очень скромным и светлым человеком, всегда притягивавшим к себе внимание окружающих. Наследник актера рассказал, что отца отлично характеризовала его любимая фраза: «Нужно жить на сцене, но не играть в жизни».

Один из участников церемонии зачитал стих, написанный Яббаровым при жизни. Произведение посвящено осени — любимому времени года покойного — в которое он и ушел из жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ничего не предвещало кончину Яббарова — актер до последнего был в хорошем расположении духа, шутил и улыбался. Все расходы по погребению и прощанию с артистом взяла на себя его помощница.