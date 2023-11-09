Обольстительный «урод»: история ловеласа и революционера Оноре де Мирабо

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К чему политика привели бездумные половые связи?

Один из лидеров Великой французской революции Оноре де Мирабо прославился не только как политик, но и как любитель чужих жен. К слову, его внешний вид оставлял желать лучшего.

Де Мирабо родился с большой головой, искривленной ногой, уздечкой на языке. Но вот харизмой он «вытаскивал» свои отношения с противоположным полом.

Портал Marie Claire рассказал о самых ярких похождениях революционера. Когда политик только поступил на службу, он решил соблазнить дочь одного из сослуживцев.

После этого он вместе с ней без разрешения начальства уехал в Париж. На удивление, командиры были готовы закрыть глаза на дезертирство.

Но вот родной отец будущего революционера экономист Виктор де Мирабо потребовал судить сына по всей строгости закона. И затем юный солдат попал в тюрьму на острове Ре.

Мирабо-младший отсидел, а потом возобновил свою службу. Он пробыл в армии три года, а затем решил найти себе жену.

Своей суженной он захотел видеть Эмили Мариньян. Но девушка уже была помолвлена с другим мужчиной.

И тогда Мирабо использовал хитрый прием. Он спрятался на ночь в ее доме, а потом распустил слух о том, что находился в ее спальне.

Родителям девушки пришлось разорвать помолвку с предыдущим кавалером и выдать дочь за будущего революционера. Политик влез в долги, чтобы устроить роскошную свадьбу.

Он надеялся, что семья его жены за все заплатит, но ему отказали в такой услуге. И все долги Мирабо пришлось погашать самому.

Семейная жизнь де Мирабо и Мариньян была ужасной. Их первенец умер, а он сам должен был 120 тысяч франков.

Затем отец политика решил снова проявить своеобразную заботу над сыном. Он организовал его ссылку в альпийский городок Маноск — жена за де Мирабо не последовала.

Будущий революционер смог подружиться с комендантом. Мирабо разрешили свободно перемещаться по городу и писать безграничное количество писем.

За такой широкий жест политик решил «отблагодарить» коменданта, переспав с его женой. Затем у де Мирабо была новая возлюбленная — ее звали Софи.

Она была замужем за маркизом де Моннье. Но, несмотря на это, между революционером и девушкой разгорелся бурный роман.

Они украли деньги у маркиза и бежали в Нидерланды, но со временем их арестовали и отправили снова во Францию. Де Мирабо приговорили к смертной казни, а девушку сослали в монастырь.

Но решение по политику отложили и в итоге он просидел долгие годы в тюрьме. А вот Софи отстригли налысо, она пала духом и в итоге покончила с собой.

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