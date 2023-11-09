Уже настолько надоел? Франция хочет сбежать из Евросоюза из-за Зеленского

Фото: TIM IRELAND / ТАСС

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Французский политик считает, что организация должна справляться с Киевом без Парижа.

Франции следует покинуть Евросоюз и уступить место Украине. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!» — написал он.

Филиппо назвал колоссальным безумием решение Евросоюза начать переговоры с нищей и коррумпированной Украиной о ее членстве. С такой страной-участницей, считает он, только ухудшится положение дел в организации.

В заключение политик подчеркнул, что пусть союз сам справляется с Украиной, а Франции следует уйти.

Накануне Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила свыше 90% шагов, которые были поставлены в 2022 году. И именно поэтому в Еврокомиссии принято решение о переговорах. Также рекомендация поступила по поводу Молдавии.

Примечательно, что не все так скоро ждут Украину в Евросоюзе. Нидерланды же не хотят интеграции страны в союз даже к 2030 году. Премьер-министр страны Марк Рютте категорически не согласен с этой датой и считает, что европейские государства не готовы к этому. Быстрое расширение Евросоюза он и вовсе назвал неразумным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Урсулу фон дер Ляйен обвинили в желании убить французов.