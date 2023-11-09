Милота зашкаливает: панда Диндин из Московского зоопарка играет со своей малышкой

Фото, видео: Московский зоопарк / ТАСС; 5-tv.ru

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Черно-белые медведи весело проводят время вместе. Как именно они развлекаются?

Самое милое видео за неделю точно опубликовала пресс-служба Московского зоопарка. На кадрах показали большую панду Диндин и ее маленькую дочку. Черно-белые медведи увлечены игрой и даже не обращают внимание на камеру.

Кажется, что маленькая панда пытается бороться против своей большой мамы. Но пока что игровой бой получается неравным, но зато очень милым, а главное важным. Такие игра положительно влияют на процесс воспитания. Это поможет панде вырасти психологически и физически здоровой.

Также на кадрах видно, что у маленькой звезды Московского зоопарка шерсть приобрела розоватый оттенок. Это из-за того, что Диндин часто вылизывает свою дочь.

«Китайцы говорят, что счастливый панденок — это розовый панденок», — сообщила пресс-служба Московского зоопарка.

Ранее 5-tv.ru писал, что детеныш панды из Московского зоопарка освоил новый навык.