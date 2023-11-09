Ответный прилет: военную базу США на востоке Сирии атаковали 15 ракетами

Al Mayadeen: шииты выпустили по базе США у Эль-Омара в Сирии 15 ракет

Фото: www.globallookpress.com / Mcs1 Eric Garst/U.S. Navy

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Кто именно взял ответственность за эти удары?

По меньшей мере 15 ракет выпустили по военной базе США, которая расположена в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, атаку произвело шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака».

Таким образом шииты ответили на ракетные удары Штатов по восточным кварталам провинциального центра Дейр-эз-Зора. Информация о пострадавших и разрушенных зданиях и техники не приводится.

31 октября израильская армия обороны ЦАХАЛ нанесла удары по Сирии и Ливану в ответ на ракетные пуски из этих стран по Израилю. Из сектора Газа при этом производятся атаки в сторону европейского государства. 5-tv.ru публиковал репортаж с места событий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что каждая американская база в Сирии и Ираке подвергается обстрелам. По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, ВС США понесли потери, хотя и разглашают их.