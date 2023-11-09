«Бесподобное»: в США назвали российское оружие, которое превосходит западное

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

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О каком именно оружии идет речь? И почему американцы назвали его бесподобным?

Россия значительно превосходит Североатлантический альянс в количестве и качестве зенитных ракет. Москва также производит больше боеприпасов для противовоздушной обороны, чем все страны блока вместе взятые. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Так, загоризонтная ракета 40Н6 позволяет ЗРК С-400 «Триумф» атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Причем делает она это таким образом, каким не может «ни одна система в мире, кроме российских». Дело в том, что изгиб поверхности Земли не позволяет зенитным ракетам поражать цели на малой высоте на большом расстоянии. Отмечается, что возможности российского такого оружия являются бесподобными.

Если же говорить о количественном превосходстве, то издание отмечает способность России одновременно поставлять ЗРК С-400 в Белоруссию и Индию, а также восполнять свой расход ракет в рамках СВО на Украине.

«Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях над всеми странами НАТО вместе взятыми», — добавили в журнале.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ применили ракету С-400 с активной головкой наведения в СВО.