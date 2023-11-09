Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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На прошлой неделе Вашингтон наложил на него санкции. Что намерен делать дальше?

США нацелены на прекращение существования проекта «Арктик СПГ — 2», заявил помощник американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.

«На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта „Арктик СПГ — 2“… Наша цель — задушить его», — цитируют его РИА Новости.

Пайатт также указал, что это «очень важно» для Вашингтона.

США ввели санкции против проекта «Арктик СПГ — 2» в начале ноября, что не понравилось Японии. В Токио заявили, что будут разбираться с американскими рестрикциями. Японские компании имеют долю 10% и гарантированные поставки сжиженного газа от «Арктик СПГ — 2», а американские санкции могут повлиять на эти поставки.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин назвал проект «Арктик СПГ — 2» важным для экономики.