Фото, видео: www.globallookpress.com / Artem Sobolev; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда российского кино и театра мечтает расширить горизонты и выйти на международный уровень.

Актриса Агата Муцениеце погружена в работу над новыми проектами. Она играет в театре, снимается в кино и на телевидении, даже пробовала себя в формате кабаре-шоу с элементами эротики. На этом звезда останавливаться не намерена. Она призналась, что мечтает о карьере международного уровня, особенно артистку привлекает колорит и особая эстетика Азии. О своих планах селебрити рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Легенда о самбо» в столичном кинотеатре «Октябрь».

Муцениеце, как и должно увлеченному творческому человеку, не только рассуждает о своем будущем в профессии, но и учится новому. Во время интервью она продемонстрировала свои познания в китайском языке — уверенно представилась, а потом поделилась мечтой.

«С радостью, кстати (Сыграла бы в зарубежном фильме. — Прим. ред.). Азиатское кино бешено крутое. Я просто хочу расширить горизонты, скажем так. „Все, везде и сразу“ (фильм) взорвал мой мозг, поэтому я думаю, это было бы круто», — сказала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал еще об одном проекте, в котором решила принять участие Агата Муцениеце. Вместе с коллегой Анной Песковой она снимется в комедии «Тур с Иванушками» и появится в кадре с солистами группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым и Кириллом Андреевым.