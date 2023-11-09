«Лучше не станет»: почему в России начался ипотечный бум

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Особый спрос — на жилье в новостройках, где продолжают действовать льготные программы.

Ипотечный бум на рынке недвижимости — россияне массово пытаются получить кредиты на квартиру. При этом особый спрос на жилье в новостройках, где продолжают действовать льготные программы.

В то время как на вторичном рынке цены на ипотеку устремились вверх. Как выбрать удачный момент для покупки и не прогадать, выясняла корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

Рынок перегрет, на недвижимость ажиотажный спрос. Россияне пытаются запрыгнуть в последний вагон, взяв ипотеку по выгодной ставке.

На вторичку уже грабительские 16% — остаются новостройки, где еще действуют льготные программы. На них и рассчитывает петербурженка Елена Егорова, для нее покупка квартиры — инвестиция в будущее.

«Идеально — это евродвушка, это будет идеальный вариант. Но, опять-таки, тут вопрос в том, что я смогу найти до повышения ставки. <…> Потому что тот же самый 1% в масштабах именно ипотеки — это существенная сумма», — говорит она.

В новостройках Петербурга средняя стоимость «квадрата» — 251 тысячи рублей, вторичка на 20% дешевле — 207 тысяч. Это парадоксальная ситуация, говорят экономисты.

Всему виной — дисбаланс ипотечных ставок. Чтобы выравнять рынок, в Госдуме предложили повысить первоначальный взнос и оставить льготы только для тех регионов, где средние зарплаты жителей значительно ниже, чем в столицах.

«Тут есть следующая сложность — дело в том, что там, где много объектов строится, там много объектов и продается. Большая часть сделок приходится на регионов 12-13. Если мы закрываем кредитование в этих регионах, то смысл льготного кредитования частично утрачивается», — отмечает руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Официально семейная и льготная ипотеки действуют до 1 июля 24-го года. После программы могут бы продлены, но уже с повышением ставки.

Однако сэкономить на новостройке все равно можно — помогут акции от застройщиков. Например, траншевая ипотека — она особенно актуальна тем, кто снимает жилье, говорят специалисты.

«До момента ввода в эксплуатацию клиент платит 0,3% годовых, как только объект ввелся в эксплуатацию, клиент платит хорошую ставку, которая есть по госпрограммам — 6% или 8%. <…> И клиент согласен на это, чтобы сейчас хотя бы первый год, первые три года платить низкий ежемесячный платеж», — объясняет эксперт по кредитованию Юлия Смолялининова.

Если вам действительно нужно улучшить жилищные условия, затягивать с покупкой квартиры не стоит.

«Если есть какой-то первоначальный взнос, то обязательно покупать. Потому что завтра уже этого первоначального взноса не хватит на покупку недвижимости. Лучше не станет. Поэтому если у вас цель есть недвижимость купить, торгуйтесь с собственником, выбивайте максимально выгодные условия у банка», — отмечает специалист по недвижимости Андрей Мазур.

В целом же пока в стране сохраняется экономическая нестабильность, продавать и покупать будут те, для кого это вынужденная мера, уверены риелторы. При этом, по прогнозам, ажиотажный спрос на покупку жилья в ипотеку спадет уже к новому году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят снизить ставку по льготной ипотеке до 3%.