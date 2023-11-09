В России начали продавать уже активированные MacBook

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Duenzl; 5-tv.ru

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Зачем упаковку вскрывают раньше времени и чем при покупке ноутбука рискует покупатель?

В России начали продавать новые ноутбуки компании Apple, которые уже активированы. Пока это не массовое явление, но сам факт «Известиям» подтвердили сразу несколько источников в ритейле. Чаще всего таким образом к нам попадают устройства, купленные сразу после старта продаж в США.

То есть активация может говорить о том, что ноутбук прибыл напрямую из Штатов. Также упаковку вскрывают раньше времени, чтобы нанести на клавиатуру кириллицу.

Главный минус подобной практики — сокращение срока гарантии, которая как раз и стартует с момента активации. Другая проблема — покупатель не знает, кто и что делал на его компьютере до момента покупки. Плюс, пропадает эффект от распаковки нового продукта — а этот момент очень дорог многим поклонникам Apple.

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