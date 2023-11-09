«Как серая мышка»: Любовь Успенская продемонстрировала фигуру в купальнике

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка впервые обнажилась после неудачной пластики у хирурга Хайдарова.

Совсем недавно Любовь Успенская в личном блоге опубликовала видео, на котором в купальнике комментирует выбор пляжной одежды. Звезда шоу-бизнеса поделилась, что обычно старается покупать белье в самых обычных магазинах, дабы не привлекать к себе лишнее внимание журналистов и общественности.

Также певица поделилась: дома звезда хранит красивое и «сексуальное» белье для «других целей».

Однако несмотря на все попытки выглядеть «как серая мышка» на публике вне работы, Успенская все равно приковывает к себе вполне заслуженное внимание. В свои 69 лет она выглядит просто отлично: на видео подтянутую фигуру певицы нельзя не заметить, а скрыть ее под обычным черным топиком не получится.

Но зато получится скрыть следы неудачной пластики груди. Как пишет издание dni.ru, после обвинений звездного хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе артистка не появлялась на публике в открытой одежде. Впрочем, разглядеть, есть ли у нее безобразные шрамы и другие недочеты все равно не представляется возможным. На пляже Успенская отдыхала в довольно закрытом купальнике.

Артистка призналась, что после пластики стала чувствовать себя неполноценной.

«Одна грудь — каменная, вторая нормальная, но неправильной формы. Они разных размеров», — говорила она.

Раннее 5-tv.ru уже писал, как звезде шансона удается так хорошо выглядеть в свой возраст.