«Любят драму»: из-за чего на самом деле развелись Прилучный и Муцениеце

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актеры расстались в 2020 году после восьми лет брака.

Вот уже как три года развелась одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили в браке восемь лет. Страсти между ними не угасают до сих пор — актеры «Закрытой школы» продолжают выяснять отношения на публике, стремясь уколоть друг друга как можно больнее. Совсем недавно Муцениеце заявила, что оплачивает обучение детей самостоятельно — звезда подала в суд на алименты. Психолог Инна Мирная в интервью изданию «Страсти» рассказала, что могло развести их по разные стороны.

«Вместо того, чтобы обсуждать проблемы и решать их, люди начинают ругаться, бить посуду. Потом наступает бурное примирение, и на время отношения налаживаются», — говорит Инна.

Сами экс-супруги не раз заявляли о том, что их отношения были горячи и страстны. В порыве гнева для бывшей пары было нормально бить посуду или кричать о разводе. Но при этом они подобные отношения считали нормой, ведь после столь громких ссор пара мирились и продолжала «любить» друг друга как ни в чем не бывало. По словам Инны Мирной такие отношения обречены на провал, а спасти брак можно только в том случае, если партнеры готовы что-то менять.

По мнению психолога, речь идет не о простой вспыльчивости или страсти — зачастую подобные отношения можно наблюдать, если сходятся люди с разным типом характера, нарциссическим и истерическим. Обычно они не могут услышать друг друга и грамотно выйти из конфликтных ситуаций.

Именно такие типы личности и транслирует экс-пара. У Прилучного психолог отмечает нарциссическое поведение. По словам специалиста, актер перенес на себя «роль главного» в семье после смерти отца в детстве. Нарциссические люди часто стремятся быть лидерами и брать все под свой контроль, что и показывает поведение Павла.

Поведение «истерички» же можно заметить у Агаты, отмечает специалист. Люди с таким типом личности обычно стремятся лишний раз привлечь к себе внимание, они получают удовольствие от выяснения отношений.

«Люди с таким типом характера часто тянутся к нарциссам, восхищаются ими. Любят драму в отношениях. Мы видим, что эта драма не отпускает Агату даже спустя годы после развода», — рассказала психолог.

По высказываю Инны, сохранить отношения, где встречаются «нарцисс» и «истерик», можно только в том случае, если люди готовы работать над своим взаимоотношениями и страхами.

Ранее 5-tv.ru уже рассказывал, сможет ли Муцениеце «выбить» из Прилучного большие алименты.