Что нужно знать о гонконгском гриппе: симптомы, профилактика, кто в группе риска

Фото, видео: www.globallookpress.com / YURI KOCHETKOV; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Что это за вирус и как от него защититься?

Гонконгский грипп — острое респираторное заболевание. Его вызывает подтип H2N3 вируса гриппа A. Болезнь поражает дыхательную и пищеварительную системы.

Кто входит в группу риска

Дети;

Люди с хроническими заболеваниями;

ВИЧ-инфицированные люди;

Пожилые люди;

Люди, получающие иммунную терапию.

Гонконгский грипп пришел в Россию: ждать ли новой пандемии опасного вируса

Симптомы

Они проявляются уже через один-два дня после заражения.

Температура выше 39 градусов;

Сухой кашель;

Заложенность носа;

Головная боль;

Ломота во всем теле.

Тяжелое состояние сохранятся около четырех-пяти дней.

Гонконгский грипп может привести к осложнениям. Могут не только обостриться хронические заболевания, но и появиться новые — это пневмония, миокардит, энцефалит, менингит. В сложных случаях нужна консультация инфекциониста, пульмонолога и гастроэнтеролога. Единственным методом профилактики гриппа является вакцинация.

Ранее 5-tv.ru, что в Роспотребнадзоре заявили о начале новой волны заболеваемости COVID.