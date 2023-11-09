Что нужно знать о гонконгском гриппе: симптомы, профилактика, кто в группе риска
Единственным методом профилактики гонконгского гриппа является вакцинация
Фото, видео: www.globallookpress.com / YURI KOCHETKOV; 5-tv.ru
Что это за вирус и как от него защититься?
Гонконгский грипп — острое респираторное заболевание. Его вызывает подтип H2N3 вируса гриппа A. Болезнь поражает дыхательную и пищеварительную системы.
Кто входит в группу риска
- Дети;
- Люди с хроническими заболеваниями;
- ВИЧ-инфицированные люди;
- Пожилые люди;
- Люди, получающие иммунную терапию.
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Симптомы
Они проявляются уже через один-два дня после заражения.
- Температура выше 39 градусов;
- Сухой кашель;
- Заложенность носа;
- Головная боль;
- Ломота во всем теле.
Тяжелое состояние сохранятся около четырех-пяти дней.
Гонконгский грипп может привести к осложнениям. Могут не только обостриться хронические заболевания, но и появиться новые — это пневмония, миокардит, энцефалит, менингит. В сложных случаях нужна консультация инфекциониста, пульмонолога и гастроэнтеролога. Единственным методом профилактики гриппа является вакцинация.
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