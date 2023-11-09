Актер Олешко на съемках получил настоящую контузию и чуть не был убит лошадью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Артист назвал кино предприятием повышенной опасности.

Заслуженный артист РФ Александр Олешко неспроста называет съемочную площадку зоной повышенной опасности. Сам он не раз рисковал здоровьем и даже жизнью, участвуя в создании фильма. Об экстремальном опыте творческой работы актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьерном показе картины «Легенда о самбо» в столичном кинотеатре «Октябрь».

Однажды Олешко был оглушен взрывом.

«В „Кодексе чести“ когда я снимался, в сериале, у меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом, и что-то переборщили с пиротехникой… Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — сказал артист.

Также Олешко вспомни, как во время съемок фильма «Турецкий гамбите» его чуть не задавила лошадь. Актер не заметил, что стоит на пути уже разогнавшегося животного. Положение спас режиссер картины Джаник Файзиев. Он быстро схватил Олешко за воротник и отодвинул в сторону, лошадь пробежала прямо перед лицом артиста.

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